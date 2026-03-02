Süleyman Soylu Zürih’te konuştu: Dünyayı bu hale getirenler bedelini öderler

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsviçre Türk Toplumu’nun (İTT) Zürih’te düzenlediği iftar programı’nda yaptığı konuşmada hem küresel sisteme hem de Türkiye’nin güvenlik vizyonuna ilişkin mesajlar verdi. Küresel güç dengelerinin sarsıldığını, Avrupa’nın ekonomik ve demografik bir daralma sürecine girdiğini belirten Soylu, en net vurgusunu ise “Terörsüz Türkiye” başlığında yaptı. Soylu, “Hiçbir endişem yok. Gelecek nesillerimize bölünme tehdidi altındaki bir ülke bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye’yi inşa edeceğiz.”dedi.

“BİR GÖKYÜZÜ SOFRASINDAYIZ”

AK Parti İstanbul Milletvekili ve TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı Süleyman Soylu, İsviçre Türk Toplumu’nun (İTT) Zürih’te düzenlediği iftar programında gurbetçilerle bir araya geldi. İftar programına T.C. Bern Büyükelçisi Şebnem İncesu ve Zürih Başkonsolosu Fazlı Corman, İTT Genel Başkanı Suat Şahin ve çeşitli Türk STK temsilcileri katıldı.

Soylu program konuşmasına Ramazan’ın ruhunu anlatarak başladı. Ramazan’ı yalnızca bir ibadet ayı olarak değil, bir medeniyet tasavvuru olarak tanımladı.

KÜRESEL DENGELER ALTÜST OLUYOR

Konuşmasında dünyada ciddi bir güç kayması yaşandığını belirten Soylu; “Dünya 20 yıl öncesinin dünyası değil. Güç dengeleri kayıyor” diyen Soylu, 2000’li yılların başında küresel üretimin büyük kısmının G7 ülkelerinde olduğunu, bugün ise üretim ve teknolojide Çin’in öne çıktığını söyledi.

Patent üretiminden sanayi kapasitesine kadar dengelerin değiştiğini belirten Soylu, Avrupa’nın ise yaşlanan nüfus ve düşük büyüme sarmalına girdiğini ifade etti. Soylu, “Batı egemenliğini kaybetmektedir” değerlendirmesinde bulundu

DÜNYA EKONOMİSİNDE KAYMA VAR

Soylu, küresel borç yüküne de dikkat çekti. ABD’nin kamu borcunun 38 trilyon dolar seviyesine çıktığını, Avrupa’da borcun milli gelire oranının yüksek seyrettiğini söyledi.

Küresel üretimde Çin’in payının hızla arttığını, teknolojik üretimde yeni merkezlerin oluştuğunu ifade eden Soylu, “Dünya ekonomisinde ciddi bir kayma var” dedi. Türkiye’nin borçluluk oranının görece daha düşük seviyede bulunduğunu belirten Soylu, ekonomik istikrarın stratejik önemine vurgu yaptı.

Avrupa’daki Türk toplumuna seslenen Soylu, “Binlerce kilometre uzakta Anadolu’nun vicdanını ve muhabbetini yaşatıyorsunuz, Allah sizden razı olsun” dedi.

SURİYE POLİTİKASI: “BU MÜCADALE SEÇİM HESABI İLE VERİLMEDİ”

Suriye politikasına özel vurgu yapan Soylu, Türkiye’nin sınır hattında bir terör devleti oluşmasına izin vermediğini söyledi.

“Bu mücadele seçim hesabıyla verilmedi” diyen Soylu, atılan adımların gelecek kuşakların güvenliği için olduğunu ifade etti. Türkiye’nin Suriye’deki yaklaşımını insani bir duruş olarak tanımlayan Soylu, “Biz oraya sömürgeci bir anlayışla değil değil, kardeşlik için gittik” dedi.

“TERÖRSÜZ TÜRKİYE’DE HİÇBİR ENDİŞEM YOK”

Soylu, terörle mücadelede gelinen noktaya dikkat çekerek, “Hiçbir endişem yok. Gelecek nesillerimize bölünme tehdidi altındaki bir ülke bırakmayacağız. Terörsüz Türkiye’yi inşa edeceğiz” ifadelerini kullandı.

Soylu, bu süreçte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin tecrübe ve devlet aklına güvendiğini de sözlerine ekledi.

“DÜNYAYI BU HALE GETİRENLER, BEDELİNİ ÖDERLER”

Bugün de İran'a saldırdılar. Ne olacak? Bu yanlarına mı kalacak? Yarınlarda İranlı çocuklar, komşularımız bizim. Büyük bir medeniyettir İran. Ne diyecekler? Unutacaklar mı bunları? Bizim dini liderimizi öldürenleri unuttuk, kutsuyoruz mu diyecekler? Yoksa içlerinde bir intikam duygusu ile mi büyüyecekler? Dünyayı bu hale getirenler er yada geç bedelini ödeyecekler. Irak'ta da aynısını yaptılar. Afganistan'da aynısını yaptılar. Libya’da aynısını yaptılar.

Dünyayı bu hale getirdiler. Bedelini öderler.

Soylu, Zürih’teki temasları kapsamında İsviçre Türk Toplumu’nu ve UID İsviçre Bölge Başkanlığını da ziyaret ederek vatandaşlarla ile bir araya geldi.