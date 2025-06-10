Süleymancılar Beykoz'daki Engürübağ Camisi'ne yerleşti: Cami lojmanını cemaat yurdu yapmışlar!

Cami, bölge halkının bağışlarıyla inşa edilmişti. Bağış toplamak amacıyla kurulan dernek aracılığıyla önce üyelik, ardından da yönetim çoğunluğunu sağlayan cemaat, cami ve çevresindeki yapılar üzerinde tam denetim kurdu.

Cemaat önce derneğe girdi, sonra yönetimi devraldı

Aydınlık Gazetesi’nin yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, cemaat camiye ait derneğe önce üyelik yoluyla sızdı. Zamanla dernek yönetimini ele geçiren Süleymancılar, cami arazisinde bulunan dört katlı lojman, şadırvan ve tuvaletlerin de denetimini üstlendi.

imam alt katta kalıyor, üst katlar kaçak yurt

Cami imamı lojmanın alt katında kalırken, üstteki üç kat öğrenci yurdu olarak kullanılıyor. Ancak bu yapı, gerekli yurt ruhsatına sahip değil. Herhangi bir denetimden de geçmiyor. Cuma namazlarını yurtta kılan cemaatin, cami imamına karşı da baskıcı bir tutum içinde olduğu belirtiliyor.

Cemaat, halktan para topluyor, fatura ödemiyor

Dernek üzerinden halktan para toplamaya devam eden cemaatin, cami ve lojmana ait biriken faturalara ödeme yapmadığı ifade ediliyor. Cemaatin kurduğu ağın, ticari faaliyetlerle genişlediği ve büyük miktarlarda para topladığı da iddialar arasında.

CHP’li Belediyeyle yakın temas: Arazi ve ihale iddiaları

Kaynaklar, cemaatin Beykoz Belediyesi ile yakın ilişkiler içinde olduğunu belirtiyor. CHP’li Alaattin Köseler’in başkan seçilmesi için cemaatin açık şekilde destek verdiği, seçimin ardından ise belediyeye ait iki arazinin cemaate devredildiği öne sürülüyor. Ayrıca bazı ihalelerin doğrudan Süleymancılara aktarıldığı da iddia ediliyor. Bu ilişkilerin merkezinde, cemaatin bölgedeki en etkili ismi Ahmet Karahan yer alıyor. Karahan’ın, Alihan Kuriş'in en güvendiği isimlerden biri ve Köseler’in eski dostu olduğu kaydediliyor.

Yargı süreci başlatıldı, tahliye talebi durduruldu

Beykozlular, cami ve lojmanın cemaatin elinden alınması için hukuki süreç başlattı. Müftülüğün yurt olarak kullanılan lojmanın tahliyesi için talimat verdiği ancak Süleymancıların mahkemeye başvurarak yürütmeyi durdurma kararı aldığı belirtildi. Yargı kaynakları, cemaatin faaliyetlerine genel olarak göz yumulduğuna dikkat çekiyor.