Süleymancılar dosyasında dudak uçuklatan servet! Kalem Adası dahil 191 taşınmaz çıktı

Süleymancılar cemaatinin lideri Alihan Kuriş ve ailesine yönelik yürütülen organize suç, kara para aklama ve dolandırıcılık soruşturmasında ailenin devasa gayrimenkul varlığı deşifre edildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Süleymancılar dosyasında dudak uçuklatan servet! Kalem Adası dahil 191 taşınmaz çıktı
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Soruşturma dosyasına giren resmi tapu kayıtlarına göre Kuriş ailesinin Ege'deki Kalem AdasıDaha fazla bilgi için yan paneli tıklayarak açın'nın büyük bir bölümü de dahil olmak üzere Türkiye genelinde toplam 191 adet taşınmaza sahip olduğu tespit edildi.

"EGE'NİN MALDİVLERİ" KALEM ADASI İÇİN 45 MİLYON DOLAR

Soruşturma dosyasındaki kayıtlarda öne çıkan en dikkat çekici mülk, İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında yer alan Kalem Adası oldu:

258 Dönümlük Ada Tescili: "Ege'nin Maldivleri" olarak bilinen adanın 258 dönümlük kısmının 2021 yılında Alihan Kuriş'in annesi Ayşe Gülderen Kuriş adına tescil ettirildiği belirlendi.
45 Milyon Dolarlık Ödeme: Ailenin adadaki söz konusu hisse ve mülkler için yaklaşık 45 milyon dolar ödeme yaptığı iddialar arasında yer aldı.

191 TAŞINMAZIN BÜYÜK KISMI ANNE ÜZERİNE KAYITLI

İstanbul, Sakarya, İzmir, Antalya ve Bolu başta olmak üzere birçok şehirde konut, iş yeri, arsa ve tarım arazisinden oluşan toplam 191 taşınmazın aile üyeleri arasındaki dağılımı şu şekilde kayıtlara geçti:

Ayşe Gülderen Kuriş (Anne): 138 taşınmaz
Mahmut Sabri Kuriş (Vefat eden): 26 taşınmaz
Alihan Kuriş: 14 taşınmaz
Hilmi Tuna Kuriş (Kardeşi): 13 taşınmaz

KASADAN ÇIKANLAR DA DOSYAYA GİRDİ

Alihan Kuriş'in ikametinde yapılan aramalarda ele geçirilen çelik kasadaki servet de adli tutanaklara yansıdı:

3 Milyon Dolar değerinde çek,
27 Milyon 548 Bin TL değerinde altın ve ziynet eşyası.
Kuriş'in savcılık ifadesinde bu varlıkları "düğün takısı ve aile birikimi" olarak savunduğu soruşturmada çok yönlü tahkikat sürüyor.

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