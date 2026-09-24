Süleymancılar suç örgütü soruşturmasında karar! 20 şüpheli tutuklandı, 5 kişiye adli kontrol

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Süleymancılar suç örgütü soruşturmasında karar! 20 şüpheli tutuklandı, 5 kişiye adli kontrol
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 Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 20'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğiçe tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.

ADLİ SÜREÇ VE MAHKEME KARARLARI

Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili mahkeme süreci şu şekilde işledi:

Gözaltı ve Sevkiyat: Dört gün önce gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlik Kararı: Savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli Kontrol: 5 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

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