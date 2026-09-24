Süleymancılar suç örgütü soruşturmasında karar! 20 şüpheli tutuklandı, 5 kişiye adli kontrol
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince Alihan Kuriş suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüphelilerin adli işlemleri tamamlandı.
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Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 25 zanlıdan 20'si çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğiçe tutuklanırken, 5 şüpheli hakkında adli kontrol kararı verildi.
ADLİ SÜREÇ VE MAHKEME KARARLARI
Operasyonun ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerle ilgili mahkeme süreci şu şekilde işledi:
Gözaltı ve Sevkiyat: Dört gün önce gerçekleştirilen operasyonlar kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Hakimlik Kararı: Savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hakimliği tarafından 20 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Adli Kontrol: 5 şüpheli ise mahkeme tarafından adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.