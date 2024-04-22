Süleymancıların eski lideri Ahmet Arif Denizolgun nasıl öldü? Alihan Kuriş nasıl cemaat lideri oldu?

Süleymancılar cemaati, yeniden gündeme geldi. Geçtiğimiz günlerde Başsavcıl Süleyman Eskiler'in ortaya çıkan fotoğrafıyla yeniden gündeme gelen Süleymancılar hakkında Aydınlık Gazetesi önemli belgelere ulaştı. Süleymancılar'ın lideri Alihan Kuriş, 2016'da dayısı Ahmet Arif Denizolgun’un öldüğü gün cemaatin başına geçmiş, bu durum cemaat içinde de büyük tartışmalara neden olmuştu. Kuriş'e karşı gelenler ya susturulmuş ya da tasviye edilmişti. Savcılık dosyasında ise, Denizolgun'un ölümünün de şüpheli bulunduğu bilgi notu yer aldı.

AHMET ARİF DENİZOLGUN'UN ÖLÜMÜ ÜZERİNDEKİ ŞÜPHELER

Aydınlık'tan Kaan Arslan'ın haberine göre, Beykoz Cumhuriyeti Başsavcılığı'nda bulunan Ahmet Arif Denizolgun'un dosyasında, Denizolgun'un ölümünün şüpheli bulunduğuna dair bilgi notu eklendi.

Başsavcılığın hazırladığı bilgi notunda “Ahmet Arif Denizolgun’un vefatının şüpheli olması sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında edinilen bilgiler ve belgeler şüpheli ölüm ihtimalini güçlendirmektedir.” denildi.

"AHMET DENİZOLGUN'DAN SAATLERCE HABER ALMAMIŞ"

Raporda, Denizolgun’un vefat ettiği Beykoz’daki çiftlikte çalışan Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow’un 8 Eylül 2016’daki Emniyet ifadesinde dikkat çeken hususlar şöyle aktarıldı:

İfadesinde Ahmet Bey’in at binmek üzere Çiftlik’e geldiğini söylemesine rağmen, 36 saat boyunca Ahmet Bey’i görmemiş, haber almamıştır. Buna rağmen halen hiçbir şekilde merak etmemiş, şoför Murat’ın ricası üzerine eve girmiştir.

Ev anahtarının kapıda bırakılması hayatın olağan akışına uygun değildir.

Şoför Murat’ın Çiftlik’e gelip 6 saat Ahmet Bey’i beklemesi ve çıkma ihtimali bulunan saatten 2 saat önce Çiftlik’ten ayrılması dikkat çekicidir.

İfadesinde Ahmet Bey’i yukarıda bulduklarını söylediği Ahmet Bey (şoför Murat ile gelen) kimdir? İfadesinde bahsetmemiş, hiçbir şey söylememiştir.

Polis tutanaklarında Ahmet Bey’in ağzından kabarcıklı yoğun kan çıkışı olduğu yer alırken, şahıs verdiği ifadede Ahmet Bey’in hareketsiz olduğunu ve seslendiğini söylemiştir. Kan’dan bahsetmemiştir.

İHBAR 8 SAAT 30 DAKİKA SONRA YAPILMIŞ

Öte yandan Başsavcılığın bilgi notunda şu çelişkiler ve şüpheler yer aldı:

Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow ifadesinde, saat 19.00’da Ahmet Bey’i 2. Katta hareketsiz bulduğunu söylemiştir. Rica Polis Merkezi’ne ihbar saati “Olay Yeri İnceleme Raporu Formu”na göre 03.30’dur. 8 saat 30 dakika niçin beklenmiştir. Bu sürede ne olmuştur?

Olay Yeri İnceleme ve Ölü Muayene Tutanağı’na göre, Ahmet Bey’in özel doktoru olduğunu beyan eden Nurettin Demirkol, 07.09.2016 günü saat 21.30 sularında kötüleştiği haberini aldığını söylemiştir. Oysaki Türkmenistan uyruklu Rufat Kadyrow ifadesinde bundan hiç bahsetmemiştir. Bilakis ifadesinde saat 19.00’da Ahmet Bey’in bulunduğu söylenmektedir. Saat 19.00’da vefat etmiş olarak bulunan bir kişi ile ilgili kim ve niçin Nurettin Demirkol’a “kötüleştiği” bilgisini vermiştir? Nurettin Demirkol kendisine kimin haber verdiğini de söylememektedir.

"20 SAAT SONRA HALA KAN GELİYORDU"

Olay Yeri İnceleme ve Ölü Muayene Tutanağı’na göre, Dr. Ergül Demiral bilirkişi olarak atanmış ve kendi beyanında, 08.09.2016 saat 02.30 sularında olay yerine geldiğini ve geldiği saatten itibaren en az 24 saat önce ölüm olayının gerçekleştiğini düşündüğünü ifade etmiştir. Doktor bilirkişinin beyanına göre ölüm 07.09.2016 günü saat 02.30’da gerçekleşmiştir. Ahmet Bey’in bulunduğu saat 07.09.2016 günü saat 19.00 civarında bulunmuştur. Bulunduğunda ağzından halen kan geldiği belirtilmiştir. 19-20 saat boyunca ağzından kan gelmesi olağan mıdır?

Kamuoyunda Ahmet Bey’in vefatı beyin kanaması olarak servis edilmiştir. Dosyadaki belgelerden anlaşıldığı üzere Ahmet Bey’in ağzından kan gelmiştir. Beyin kanaması belirtisi/neticesi ağzından kan gelmesi midir?

"SALDIRI İHTİMALİ AKILLARA GELMEKTE"

Olay Yeri İnceleme ve Ölü Muayene Tutanağı’na göre Ahmet Bey’in boynunun sol tarafında yaygın ekomotik alanlar olduğu tespit edilmiştir. İnternetten yapılan araştırmalarda Ekomotik alan alan bir dış etkenle oluşan kanama/morarmaya maruz kalan bölgedir. Bu halde Ahmet Bey’in boğazının sıkılması, ağız-burun kapatılmak suretiyle nefessiz bırakılması vb. saldırı ihtimali akıllara gelmektedir.

OLAYIN ÜSTÜNÜN ÖRTÜLDÜĞÜ İDDİA EDİLDİ

Başsavcılığın hazırladığı bilgi notundaki şüphe ve çelişkilere rağmen Adli Tıp, Denizolgun’un ölümünün olağan bir beyin kanaması olduğuna ilişkin rapor hazırladı. İddiaya göre raporda, ağızdan kan gelme sebebinin “zehir” olduğu, vücutta metal ve cıva oranının yüksek miktarda bulunduğu belirtildi.

Aydınlık’ın edindiği bilgiye göre, Ahmet Arif Denizolgun hakkında önce farklı bir Adli Tıp raporu hazırlandığı ileri sürüldü. Fakat Beykoz Başsavcılığının soruşturmasının ardından artan şüpheler nedeniyle ikinci bir rapor hazırlanarak ölüm olayının üstünün örtüldüğü iddia edildi.

İddiaya göre eski Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Üyesi A.G. ve beraberindeki avukatlar A.B. ve A.Y.’nin devreye girmesiyle rapor değiştirildi.

İDDİAYA KONU İSMİN CEMAATİN YARGI YAPILANMASINDA OLDUĞU İFADE EDİLDİ

Süleymancılar cemaatinin kurucusu Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunu ve Eski AK Parti Milletvekili Fatih Süleyman Denizolgun, daha önce yaptığı açıklamada iddiaya konu olan A.G. isimli şahsın, cemaatin yargı yapılanmasında olduğunu ileri sürmüştü. Denizolgun, Süleymancıların avukat çetesi bulunduğunu, bu yapının bazı davalarla ilgili yargı personeline yönelik tehdit, şantaj ve rüşvet suçu işlediğini iddia etmişti.

FETÖ'DEN ALİHAN KURİŞ'E BAŞARILAR DİLEĞİ

FETÖ'nün firari TSK İmamı Hamdullah Öztürk, 11 Ağustos 2022'de Youtube kanalında Alihan Kuriş'e özel bir video yayınladı. Videoda Alihan Kuriş için dua eden Öztürk, FETÖ'nün başına gelenlerin Süleymancıların da başına gelmemesi için öneriler yaptı. Öztürk videoda “Allah muvaffak etsin. İşi zor. Yolu yokuş. İnşallah bu insanlar da bu engelleri aşarak kardeş kardeşe hizmet ederler.” dedi.