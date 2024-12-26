Süleymancıların hastanesi için inşaat başladı! CHP ile oy pazarlığına konu olmuştu

Süleymancıların yönettiği Hisar Hastanesi’nin İstanbul Mahmutbey’deki yeni şubesinin inşaatı başladı.

Aydınlık Gazetesi, 26 Şubat 2024 tarihli “İmamoğlu’ndan Süleymancılara söz” başlıklı haberinde, 2024 Yerel Seçimleri öncesinde CHP’nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’nun Süleymancılar cemaatiyle “destek” anlaşması yaptığını yazmıştı.

Haberde, cemaatin oy desteği karşılığında Hisar Hastanesi’nin İstanbul Avrupa Yakası’na yapılması istenen yeni şubesi için imar izni sözü aldığı ifade edilmişti.

Hastanenin sadece İstanbul Ümraniye ve Çamlıca’da şubesi bulunuyor. Görece küçük kapasiteli faaliyet yürüten iki şubeye karşın Mahmutbey’e yapılan yeni şube 26 katlı dev bir yapı olacak. Yeni şube, hastanenin en büyük şubesi olacak.

Hisar Hastanesi, cemaatin Türkiye’deki en büyük gelir kaynakları arasında yer alıyor.