Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Başsavcılık, 23 Ekim Pazartesi günü yerel bir gazetede çıkan Eşkinat'ın CHP Tekirdağ Merkez İlçe Kongresi'ndeki konuşmasıyla ilgili haberi ihbar kabul etti.
Savcılık, Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına alenen hakaret" suçlamasıyla soruşturma başlatılmasına karar verdi.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
Tekirdağ Cumhuriyet Başsavcılığı, Süleymanpaşa Belediye Başkanı Ekrem Eşkinat hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan soruşturma başlattı.
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