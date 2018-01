"Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Sultanahmet Camii'nde Mehmetçik için dua edildi

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Suriye'nin Afrin bölgesinde PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ'a mensup teröristleri etkisiz hale getirmek üzere başlatılan "Zeytin Dalı Harekatı"nın zaferle sonuçlanması için Sultanahmet Camii'nde kılınan yatsı namazının ardından Mehmetçik'e dua edildi.



Sultanahmet Camii baş imam hatibi Kurra Hafız Hasan Kara, yatsı namazında Fetih Suresi, Saff Suresi'nden bazı ayetler okudu, namazın ardından vatandaşlarla dua etti.



Vatanın bekçisi kahraman, şerefli Türk Ordusu'nun her zaman ve her yerde mansur ve muzaffer olmasını Allah'tan dileyen Kara, Mehmetçik için dua etti.



Hasan Kara, şöyle dua etti:

"Her türlü maddi ve manevi yardımını onlardan esirgeme Allah'ım. Muhammed Mustafa Efendimiz Tebük Seferi'ne niye çıkmış iseler bugün de Türk Ordusu aynı niyetle çıktılar. Efendimiz Tebük Seferi'ne İslam memleketlerinin emniyetini almak için sıcak bir zamanda çıktılar, zaferle döndüler. Rabbim, bugün Türk Ordusu da soğuk bir zamanda bu memleketin, bu milletin emniyeti için çıktılar. Çıktıkları bu seferlerde kendilerini galip eyle Allah'ım. Mağlup eyleme Ya Rabbi. Rabbim o Bedir'deki aslanlar kadar dilleri, diyanetleri için dillerindeki tekbirlerle, gönüllerindeki imanla bu memleketin, bu milletin selameti için gittiler. Rabbim onları geri dönerken muzaffer bir şekilde dönmeyi nasip eyle Allah'ım. Rabbim, görür ve biliriz ki bütün dünya zalimleri bir araya geldiler. Ümmetin tek umudu olan Türk milletini yer ile yeksan etmek isterler ama senin desteğin, yardımın, inayetin bizimle olduktan sonra Rabbim biz görüyoruz ki onlar her zaman mağlup olmaya mahkumdurlar. Rabbim bizleri he zaman inayetinle yardımda galip eyle Ya Rabbi. Şer ittifaklarını, her türlü birlikteliklerini kıyamete kadar boz ve parçala Allah'ım. Zalimleri, hainleri, müfsitleri, münafıkları, kan emicileri Rabbim sana havale ediyoruz. Onların zulmünü Müslüman Türk askerlerinin eliyle yok eyle Ya Rabbi. Bu milletin yolunu açık eyle Ya Rabbi."