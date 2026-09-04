Sultanbeyli'deki terör operasyonundan kahreden haber! Çatışmada yaralanan vatandaş kurtarılamadı

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve İstanbul Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Sultanbeyli'de düzenlenen kritik DEAŞ operasyonu sırasında yaralanan sivil vatandaş, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sultanbeyli'deki terör operasyonundan kahreden haber! Çatışmada yaralanan vatandaş kurtarılamadı
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Kanlı bir saldırı hazırlığında olduğu belirlenen terörist B.Ç. (21) ise çıkan çatışmada polis ekiplerince etkisiz hale getirilmişti.

EYLEM HAZIRLIĞINDAKİ TERÖRİSTE SICAK TEMAS: ÇATIŞMA ÇIKMIŞTI

Güvenlik güçlerinin istihbari takibi neticesinde terör örgütü DEAŞ ile doğrudan irtibatlı olduğu ve Türkiye genelinde sansasyonel bir terör eylemi planladığı saptanan 21 yaşındaki B.Ç.'nin Sultanbeyli'de saklandığı adrese şafak vakti baskın yapıldı:

Operasyon sırasında adrese giren polis ekiplerine ateşle karşılık veren terörist B.Ç., polisin anında verdiği karşı ateşle olay yerinde etkisiz hale getirildi.

Çatışma esnasında kurşunların hedefi olarak ağır yaralanan ve acil koduyla hastaneye kaldırılan sivil vatandaş, yoğun bakımda sürdürdüğü yaşam mücadelesini kaybetti.

Bölgede geniş güvenlik önlemleri alınırken, hücre evindeki dijital materyaller ve örgütsel dokümanlar emniyet birimlerince incelemeye alındı.

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