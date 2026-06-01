Sultangazi'de korkunç patlama! Prize takılı unuttu, ev alevlere teslim oldu

İstanbul Sultangazi'de bir dairede çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Evde bulunan çocuğun son anda fark ettiği yangının, ilk belirlemelere göre şarjda unutulan cep telefonundan kaynaklandığı değerlendirildi. Olayda can kaybı yaşanmazken, daire kullanılamaz hale geldi.

Olay, saat 12.45 sıralarında Sultangazi ilçesi İsmetpaşa Mahallesi Ordu Caddesi üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın 1'nci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yangının çıktığı sırada ev sahibinin oğlu evde uyuduktan sonra uyanarak lavaboya giden çocuk, geri döndüğünde evden yükselen dumanları ve yangını fark etti.

ALEVLER DAİREYİ ESİR ALDI

Durumu fark eden çocuk hızla dışarı çıkarak kurtulurken, kısa sürede daireyi yoğun dumanlar kapladı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.

Yangın nedeniyle apartmanda yaşayan vatandaşlar büyük korku ve panik yaşarken, olayda can kaybı ya da yaralanma olmadığı öğrenildi. İlk değerlendirmelere göre yangının şarjda unutulan bir cep telefonundan çıkmış olabileceği üzerinde duruluyor.

OLAYI GÖREN EREN ÖZEKİN KONUŞTU

Yaşanan olayı anlatan Eren Özekin şu ifadeleri kullandı:

"Hanım aradı, yangın çıktığını söyledi. Biz de koşarak geldik. Hemen çocukları falan çıkardık. Arkadaş telefondan yangın çıktığını söyledi. Kendisi lavaboya gitmiş, lavabodan dönünce yangın olduğunu söylemiş. İçeriye giremedik. Allah'tan çocuklara da herhangi bir şey olmadı. Hepsini sağ salim dışarıya çıkardık. Allah'a şükür. Arkadaşlar müdahale ediyorlar. Bakalım hayırlısı inşallah. Bir problem çıkmadan bu işten inşallah kurtuluruz. İtfaiye hemen geldi, Allah razı olsun arkadaşlardan. Hemen geldiler, müdahale ettiler. 3 kişi yaşıyordu ve kimsede de hiçbir sıkıntı yok. Hepsi sağ salim çıktı"

Yangının kesin çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.