Bir asra tanıklık eden 104 yaşındaki Sümer Kraliçesi Muazzez İlmiye Çığ'ın yeni yıl mesajı 'Bilim' ve 'Atatürk' oldu

Yeni yıla girerken sümerolog Muazzez İlmiye Çığ, bize eski Türklerde kutlanan çam bayramını anlattı.



104 yaşındaki çınarla Mersin Arkeoloji Müzesi'nde buluştuk. Söyleşiye başlamadan önce Muazzez İlmiye Çığ, müzeyle ilgili "Çok güzel bir bina. Tasarlayanları, yapanları, emeği geçen herkesi kutluyorum. Atatürk'ün vasiyetiydi. 'Her şehirde bir müze açılmalı ve oraya ait tarihi eserler sergilenmeli' demişti. Şimdi bu isteği yerine geldiği için çok sevinçliyim" dedi. Eski Türklerde kutlanan çam bayramını Çığ şöyle anlattı: "Eski Türkler için çam ağacı, yerin altından gökteki tanrıya kadar uzayan bir hayat ağacıydı. 21 Aralık günü en uzun geceyi yaşarız. 22 Aralık'ta günler yeniden uzayacak. Güneş ışıklarını dünyaya daha fazla verecek, dünyayı daha fazla aydınlatacak. Bunu çam bayramı olarak kutluyorlar. Bir çam ağacı getirip evin bir köşesine koyuyorlar, dibine bazı hediyeler koyuyorlar, üstünü ise çeşitli dal ve bezlerle süslüyorlar. Bu bu bir nevi adaktır, tanrıya şükürdür. Aileler bir araya geliyor. En güzel yemekleri yapıyorlar, çeşitli oyunlar oynayıp yarenlik sergiliyorlardı."



Muazzez İlmiye Çığ'ın anlattıklarını Hıristiyanların Noel hazırlıklarına benzettik. Çığ şöyle açıkladı: "Evet, Hunlar Avrupa'ya gidince bu eski çam geleneğimizi orada da sürdürdüler. Hıristiyanlar bu bayramı Hunlardan öğrendiler. Hatta 300 yıllarında İznik'te toplanan Hıristiyan din adamları ve ileri gelenleri 'İsa her yıl yeniden doğuyor ve bizi aydınlatıyor' diyerek Noel'i başlatıyorlar. Yani aslında Türklerin geleneği olan bu çam bayramını kendi gelenekleri yapıyorlar. Yılbaşı kutlamalarına karşı çıkan yobazlar bunu bilmez."



TÜRKİYE'YE MESAJI



Çığ'ın yeni yıl mesajı ise şöye: "Yeni yıl hepimize kutlu olsun.Yeni yılda Türkiye'nin yol gösterecisi bilim olsun. Yeni yılda bilime sarılalım. Türkiye'nin ihtiyacı olan bu. Güzel günler göreceğiz. Atatürk canlanmaya başladı. Atatürk'ün fikirleri yaptıkları görülmeye başlandı. Atatürk canlanıyor. Canlanmak zorunda. Çünkü ancak onunla ayağa kalkabiliriz. Yeni yılda Atatürk'ün yoluna girelim. Atatürk'e sarılalım. Atatürk'ün fikirlerini savunalım."



ÇARE: ÜRETEN TOPLUM



Muazzez İlmiye Çığ'ın 2018'den dileği ayrıca üreten bir toplum. Çığ, zeytinyağı ithal edilmesine "Olacak iş değil" diyor. Muazzez İlmiye Çığ'ın 2018 dileği geçmişten dersler taşıyor: "Belgelere göre, 5 bin yıl önce büyük bir kıtlık yaşanmış. Ölmemek için insanlar çocukları yemişler. Hatta kendi çocuklarını yememek için birbirleriyle takas etmişler. Bu ülkenin dağında taşında, her tarafta zeytin ağacı var. Tarımı yok ettiler, artık dışarıdan buğday, mısır, şeker, pamuk getiriyoruz. Fabrikaları kapattık. Büyük harpten sonra Churchill, 'Biz Osmanlı devletini yendik ancak Osmanlı evini yenemedik' demişti. Çünkü o evlerin tarlası vardı. Kümeste tavukları, ahırda koyunu, ineği, öküzü, keçisi vardı. İnsanlar ekmeğini kendisi yapardı. Daha dün duydum dışarıdan zeytinyağı getireceklermiş. Eğer üretim ekonomisine geçmezsek açlık kapımızda. O zaman çeteler çıkar, talan yağma başlar. Tek çare, üreten bir toplum yaratmak. Bu umutla yurttaşlarımızın yeni yılını kutluyorum."



