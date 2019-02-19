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Sümer Kraliçesi'ne ziyaretçi akını

106 yaşındaki Sümer Kraliçesi Muazzez İlmiye Çığ'ın evi ziyaretçi akınına uğruyor. O ziyaretçilerden biri de Ulusal Kanal oldu. Türkiye'ye özellikle de gençlere seslenen Muazzez İlmiye Çığ "Okuyacaksınız ve çalışacaksınız" dedi.

Sümer Kraliçesi'ne ziyaretçi akını

O, Türkiye'nin en genç devrimcisi Sümerolog Muazzez İlmiye Çığ... 

Sümer Kraliçesi Muazze İlmiye Çığ, 106 yaşını girdi. 

Aynı zamanda Türkiye'nin ilk sümeroloğu olan Çığ'ın evinden ziyaretçiler eksik olmuyor. Çiçeklerle gidenler Çığ'a kitalarını imzalatıyor, hatıra fotoğrafı çektiriyor.

Ziyaretçiler arasında Ulusal Kanal Mersin ekibi de vardı. 

Meraklı sorular onu hiç yormuyor aksine çok mutlu ediyor. 

Muazzez İlmiye Çığ, Ulusal Kanal aracılığı ile Türkiye'ye seslendi.

                                             
ulusal.com.tr

Etiketler; #Muazzez İlmiye Çığ
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