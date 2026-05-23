Sumud aktivistlerini taciz eden Ben-Gvir’e tepki büyüyor: Ülkeye girişi yasaklandı

Fransa, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosundaki aktivistlere yönelik davranışları nedeniyle İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir’in ülkeye girişini yasakladı. Paris yönetimi, aktivistlere yönelik muameleyi “kabul edilemez” olarak değerlendirdi.

Ebru Gül Müezzinoğlu Ebru Gül Müezzinoğlu
Sumud aktivistlerini taciz eden Ben-Gvir’e tepki büyüyor: Ülkeye girişi yasaklandı
Yayınlanma:

Fransa, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosundaki aktivistlere yönelik eylemleri nedeniyle İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dikkat çeken bir karar aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ben-Gvir’in bugünden itibaren tüm Fransız topraklarına girişinin yasaklandığını duyurdu.

“MÜSAMAHA GÖSTEREMEYİZ”

Barrot açıklama şu şekilde:

“Bu karar, Küresel Sumud Filosu’ndaki Fransız ve Avrupalı vatandaşlara karşı sergilediği kınanması gereken davranışlarının ardından alındı. Bu filonun yaklaşımını onaylamıyoruz. Çünkü hiçbir fayda sağlamıyor ve diplomatik ile konsolosluk hizmetlerine gereksiz yük oluyor. Ancak Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına, özellikle de bir kamu görevlisi tarafından, müsamaha gösteremeyiz.”

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ben-Gvir’in açıklama ve eylemlerinin Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körüklediğini savunarak Avrupa Birliği’ne yaptırım çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze’ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosundaki teknelere 18 Mayıs’ta uluslararası sularda müdahale etmişti.

Teknelerde bulunan 40’tan fazla ülkeden 400’ü aşkın aktivist Aşdod Limanı’na götürülmüştü.

Ben-Gvir’in limanda elleri bağlı şekilde yere diz çöktürülen aktivistleri taciz ettiği görüntüler kamuoyunda tepki çekmişti.

Filodan yapılan açıklamada ise bazı aktivistlerin fiziksel şiddete maruz kaldığı, en az 15 kişinin cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmişti.

Meteorolojik uyarı: Yarın kuvvetli yağış 48 ili vuracak! İşte o şehirlerMeteorolojik uyarı: Yarın kuvvetli yağış 48 ili vuracak! İşte o şehirlerYurt
Bahçeli'den bölgesel uyarı: “Bugün İran’a söylenen sözler yarın Türkiye’ye yönelecektir”Bahçeli'den bölgesel uyarı: “Bugün İran’a söylenen sözler yarın Türkiye’ye yönelecektir”Gündem
israil
Günün Manşetleri
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'ya silahlı saldırı
Dorukhan Büyükışık soruşturmasında yeni gelişme
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu açıklamalarda bulunuyor
Kurban Bayramı tatili için 1506 ek uçak seferi planlandı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
Kırmızı bültenle aranan 10 terörist yakalandı
955 milyon liralık vurgunda yeni gelişme!
Mersin merkezli 7 ilde yasa dışı bahis operasyonu
Gülistan Doku soruşturmasında yeni gelişme
Çok Okunanlar
900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 900 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Alacak verecek meselesi kanlı bitti Alacak verecek meselesi kanlı bitti
BİM'de teknoloji fırsatı! Pazartesi günü mağazalara akın edecekler BİM'de teknoloji fırsatı! Pazartesi günü mağazalara akın edecekler
Bugün hava nasıl olacak? Bugün hava nasıl olacak?