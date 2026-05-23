Sumud aktivistlerini taciz eden Ben-Gvir’e tepki büyüyor: Ülkeye girişi yasaklandı

Fransa, Gazze’ye yardım götüren Küresel Sumud Filosundaki aktivistlere yönelik eylemleri nedeniyle İsrail’in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir hakkında dikkat çeken bir karar aldı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ben-Gvir’in bugünden itibaren tüm Fransız topraklarına girişinin yasaklandığını duyurdu.

“MÜSAMAHA GÖSTEREMEYİZ”

Barrot açıklama şu şekilde:

“Bu karar, Küresel Sumud Filosu’ndaki Fransız ve Avrupalı vatandaşlara karşı sergilediği kınanması gereken davranışlarının ardından alındı. Bu filonun yaklaşımını onaylamıyoruz. Çünkü hiçbir fayda sağlamıyor ve diplomatik ile konsolosluk hizmetlerine gereksiz yük oluyor. Ancak Fransız vatandaşlarının bu şekilde tehdit edilmesine, sindirilmesine veya şiddete maruz kalmasına, özellikle de bir kamu görevlisi tarafından, müsamaha gösteremeyiz.”

Fransa Dışişleri Bakanı Barrot, Ben-Gvir’in açıklama ve eylemlerinin Filistinlilere yönelik nefret ve şiddeti körüklediğini savunarak Avrupa Birliği’ne yaptırım çağrısında bulundu.

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, Gazze’ye yardım götürmek amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosundaki teknelere 18 Mayıs’ta uluslararası sularda müdahale etmişti.

Teknelerde bulunan 40’tan fazla ülkeden 400’ü aşkın aktivist Aşdod Limanı’na götürülmüştü.

Ben-Gvir’in limanda elleri bağlı şekilde yere diz çöktürülen aktivistleri taciz ettiği görüntüler kamuoyunda tepki çekmişti.

Filodan yapılan açıklamada ise bazı aktivistlerin fiziksel şiddete maruz kaldığı, en az 15 kişinin cinsel saldırıya uğradığı iddia edilmişti.