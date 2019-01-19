Vatan Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Av. Suna Soydaş aday oluşunu ve seçim sürecini, katıldığı bir radyo programında değerlendirdi. Bursa'nın ilk kadın belediye başkanı olmak iddiasıyla seçim çalışmalarına başlayan Soydaş, CRI TÜRK'te Kâmil Erdoğdu'nun hazırlayıp sunduğu Manşet programına katıldı.

Hukukçu kimliği ve siyasette yaptığı çalışmaların ve özellikle Bursa halkının yakından takip ettiği açmış olduğu davalarda isminin geçmesinin nedenlerinden olduğunu belirten Soydaş, sözlerini şöyle sürdürdü: "Cumhuriyetçi, Kemalist, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı bir kadın olarak, beni önermek istediklerini söylediklerinde ben de gurur duydum. Yapacağımız çalışmalar doğrultusunda bu teklifi kabul ettim ve adaylığımı pazar günü ilân ettik."



Bursa'da Atılım: Marka Şehir

Bursa'yı ipek böceği kozasının içinden çıkamayan şehir olarak tasvir ettiklerini ifade eden Suna Soydaş şöyle konuştu; "Bursa, gerçekten de kozasından çıkamadı ve marka bir şehir olarak kendini gösteremedi. Milyonlarca vatandaşımızın Bursa'da mağdur olduğunu düşünüyoruz ve belediyecilik adına çok yeni projeler gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Bursa'nın hava kirliliği ve belediyesinin en borçlu belediye olması, ayrıca burada 1 milyondan fazla işçi var ve işçi hakları konusunda çalışmalarımız var. Kadın, çocuk ve hayvan hakları üzerine projelerimiz olacak. Öncelikle insan hakkı diyoruz ve yaşanabilir bir Bursa için çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz."



Şehir Kimliği: Gri değil, Yeşil Bursa Olacak!

Yeşil Bursa'nın, gri Bursa'ya dönüştüğünü ve özellikle kentsel dönüşüm adı altında yapılarak, gökyüzüne yükselen büyük binaların Bursa'nın kalbine bir bıçak gibi saplanmış halde olduğunu belirten Soydaş şunları söyledi; "Kentsel dönüşüm adı altında ranta izin verildiğini düşünüyorum çünkü beş katlı binalar 12 – 13 kata kadar çıkmaya başladı. Ayrıca ben bunların çok sağlam ve depreme dayanıklı halde inşa edildiğini düşünmüyorum. Bu nedenle de şahsi olarak yaptığım başvurular ile bu şekilde yapılmakta olan bir sitenin durdurulmasını sağladım. Denetim yok, bu inşaatların denetlenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yeşil ve çevre bilinci yok, Bursa'nın tarım arazileri talan edildi, eskiden şeftalisi ünlüydü oysaki şimdi şeftali bahçeleri yok denecek kadar az. Şeftali toplayalım dediğinizde arabanıza binip, kilometrelerce yol gitmeniz gerekiyor. Tarım arazileri imara kurban ediliyor. Santraller dikilecek ve tertemiz köylerimizde katı atık geri dönüşüm projeleri yapılıyor ve köylülerimiz bunun karşısında direniyor. Köylülerimizin zehir solumasına ve bu santrallere biz izin vermeyeceğiz. Belediye başkanı olarak ekibimle geldiğimde asla bu tür projeleri kabul etmeyeceğiz."



"Kadın haklarını savunacağız, şiddet ve cinsel istismarı önleyecek programlar yapacağız"

Kendisini Atatürk ilke ve devrimleri çizgisinde laik bir cumhuriyet kadını olarak tanımlayan Suna Soydaş, şu ifadeleri kullandı; "Bu ülkeye vefa borcum var. Bu nedenle de bildiğim her konuda çalışmalar yapacağız. Bugüne kadar çok fazla belediye avukatlığı yaptım ve mevzuata zaten hakimim ve kendime güveniyorum ve vatandaşın da güveneceğine inanıyorum. Göreve geleceğime inanıyorum ve geldiğim zaman, kadınlar için pozitif ayırımcılığı uygulayacağım. Kadın haklarını savunacağız, şiddet ve cinsel istismarı önleyecek programlar yapacağız. Kadın ve çocukların sığınacağı sığınma evlerini arttıracak, onlara destek ve eğitim verecek merkezler hazırlayacağız."