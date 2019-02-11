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Suna Soydaş seçim çalışmalarına başladı

Vatan Partisi Bursa Büyükşehir Belediye Başkan adayı, Suna Soydaş seçim çalışmalarına başladı. Bursa'nın tek kadın adayı, Karaağız'da atık santraline karşı mücadele eden köylülerle bir araya geldi. Soydaş, Orhaneli ilçesinde de seçim ofisini açtı.

Suna Soydaş seçim çalışmalarına başladı

Vatan Partisi Bursa adayı Suna Soydaş seçim çalışmalarına İzmir marşıyla başladı. 

Orhaneli Spor Kulübü'nün sporcuları, Bursa'nın tek kadın adayı Soydaş'ı, sıcak bir atmosferde karşıladı. 

Soydaş Orhaneli seçim ofisi açılışında halka pilav ayran dağıttı, vatandaşların sorunlarını dinledi. 

Üretim ekonomisi sözü veren Soydaş, aynı gün içinde Karaağız köyüne gitti. Burada yaşanan santral sorunuyla ilgili köylülerden bilgi aldı. 

Karağız köylüleri, kapalı atık santrali projesine itiraz ediyor. Nöbet çadırlarında seslerini duyurmaya çalışıyor. 


ulusal.com.tr

Etiketler; #vatan partisi #bursa
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