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'Süper Ay' İstanbul semalarında

Yeni yılın ilk gününde Dolunay'ın her zamankinden yüzde 30 daha parlak ve dünyaya en yakın olduğu "Süper Ay" İstanbul semalarında kendini gösterdi.

'Süper Ay' İstanbul semalarında

Güneşin batması ile 18.00'den itibaren ortaya çıkan Dolunay normalden yüzde 14 daha büyük ve yüzde 30 daha parlak görülüyor.

Özellikle İstanbul'un incisi Boğaz'a yansıyan şavkı seyirlik görüntüler oluştururken, bazı kişiler telefonlarına sarılarak, Ay'ın bu halini kayıt altına aldı.

Bazıları ise 'Süper Ay' ile özçekim yaptı.

TARİHİ SURLARDA AY MANZARASI
Tarihi İstanbul surları üzerinden de görülen 'Süper Ay' seyirlik görüntüler oluşturdu. Havanın bulutsuz olması nedeniyle net bir şekilde görülebilen 'Süper Ay' İstanbul semalarında  2 Ocak'a kadar izlenebilecek.


Kaynak: DHA
Etiketler; #süper ay
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