Süper Kupa Üzerinden Kışkırtma Planları

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanması planlanan Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa Final maçının ertelenmesiyle birlikte, Türk milletiyle Arap ülkelerinin arasını açmak isteyen paylaşımlar arka arkaya geldi.



Türk milletinin Atatürk'e olan bağlılığı ve sevgisi siyasi çıkarlar için istismar edildi. Fenomen hesaplar ve siyasetçiler sahte duyarlılık mesajlarıyla yüz binlere Arap devletlerine düşmanlığı körüklemeye çalıştı.



Azılı Türk düşmanı ve ırkçı açıklamalarıyla bilinen Hollanda Başbakanı Geert Wilders'ın Atatürk 10 - Suudi Arabistan 0 şeklindeki paylaşımı öve öve bitirilemedi. Oysa Wilders defalarca Türkiye düşmanı paylaşım yapmıştı.



2.5 aydır 20 bini aşkın Filistinli katledilirken İsrail'e tepki gösteremeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ise Suudi Arabistan Büyükelçiliğinin önüne Atatürk posteri asarak prim yapmaya çalıştı.



Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'tan ise anlaşılması güç bir tepki geldi. Medine Müdafaasıyla bilinen Çöl Kaplanı lakaplı Fahreddin Paşa'nın posterini Suudi Arabistan Başkonsolosluğu sokağına astı ve sokağın adını değiştireceklerini duyurdu. Oysa Çöl Kaplanı Fahreddin Paşa, İngiliz emperyalizmine karşı Medine'yi savunmuştu. Paylaşımların altına çok sayıda kullanıcı Fahreddin Paşa'nın Araplara karşı değil İngilizlere karşı milli mücadele verdiğini yazdı.



