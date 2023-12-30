Süper Kupa'da İki Takım Sahaya Çıkmadı! Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama Geldi
Süper Kupa maçının ertelenmesi sonrası, maçın organizatörü Riyadh Season, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın maça çıkmama kararıyla ilgili açıklama yaptı. Riyadh Season'dan yapılan açıklamada, "İki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı." ifadeleri kullanıldı.
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı sonrası, Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama geldi. Suudi yetkililerin, Atatürk'ün sözünün yer aldığı pankartlara ve tişörtlere izin vermemesinin ardından, Fenerbahçe ve Galatasaray Riyad'da oynanması planlanan maça çıkmayacaklarını açıkladı. İki kulüp kafilesi Arabistan'dan ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.
Mücadelenin organizatör şirketi olan Riyadh Season, yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:
- Öncelikle, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak istiyoruz. Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren yönetmelik ve düzenlemelerin zamanında yapılmasını bekliyorduk; bu konu önceki toplantılarda özellikle TFF ile görüşülmüştü.
- Türkiye Cumhuriyeti'nin milli marşının çalınması ve Türkiye Cumhuriyeti'nin sahip olduğu statünün tanınması için stadyum içinde ve tribünlerde Türk bayraklarının sergilenmesi konusunda anlaşmaya varmıştık. Bu anlaşmaya rağmen, iki takımın da anlaşmaya uymaması üzücü oldu ve bu da maçın yapılamamasına yol açtı.