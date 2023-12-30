Süper Kupa'da İki Takım Sahaya Çıkmadı! Suudi Arabistan Cephesinden İlk Açıklama Geldi

Fenerbahçe ve Galatasaray'ın Suudi Arabistan'daki Süper Kupa maçında sahaya çıkmama kararı sonrası, Suudi Arabistan cephesinden ilk açıklama geldi. Suudi yetkililerin, Atatürk'ün sözünün yer aldığı pankartlara ve tişörtlere izin vermemesinin ardından, Fenerbahçe ve Galatasaray Riyad'da oynanması planlanan maça çıkmayacaklarını açıkladı. İki kulüp kafilesi Arabistan'dan ayrılarak Türkiye'ye dönme kararı aldı.

Mücadelenin organizatör şirketi olan Riyadh Season, yaşananlarla ilgili yaptığı açıklamada şunları belirtti:

- Öncelikle, kardeş Türkiye Cumhuriyeti ile çeşitli alanlardaki yakın ilişkilerimizden duyduğumuz gururu vurgulamak istiyoruz. Maçın, kapsamı dışında herhangi bir slogan olmaksızın yapılmasını gerektiren yönetmelik ve düzenlemelerin zamanında yapılmasını bekliyorduk; bu konu önceki toplantılarda özellikle TFF ile görüşülmüştü.