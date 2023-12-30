Süper Kupa'da Neden Kriz Çıktı?

Galatasaray ve Fenerbahçe'nin Suudi Arabistan'da Süper Kupa finalini oynamama kararı kriz yarattı. Riyad'da yaşananlar ve alınan kararlar soru işaretlerini de beraberinde getirdi.



Süper Kupa Finali'ne çıkmama kararı alan Fenerbahçe ve Galatasaray'ı tazminat cezası bekliyor.



Vatan Partisi Propaganda Bürosu Başkanı Çağdaş Cengiz, maç öncesi "Kriz var İklimi" yaratılmaya çalışıldığını söyledi.



Cengiz, krizin çıkış nedenine dikkat çekti.



Çağdaş Cengiz, ek gelir nedeniyle maçın Riyad'da oynanmasına karar verildiğini söyledi.



Cengiz, olaylarla birlikte Arap düşmanlığı da yaratılmaya çalışıldığını söyledi.



