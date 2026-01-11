Süper Kupa’daki o görüntüler için Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği, Galatasaray–Fenerbahçe maçında polise yağmurluk atıldığı yönündeki paylaşımların gerçeği yansıtmadığını belirterek, görevli tüm emniyet personelinin ihtiyaçlarının eksiksiz karşılandığını bildirdi.

İstanbul Valiliği, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanan Turkcell Süper Kupa Finali sırasında polise yağmurluk atıldığı yönündeki sosyal medya paylaşımlarına ilişkin açıklama yaptı.

Valilikten yapılan açıklamada, İstanbul’da dün oynanan Turkcell Süper Kupa Finali Galatasaray–Fenerbahçe karşılaşmasının huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla müsabaka öncesi, müsabaka süresi ve sonrasında stat içi, stat çevresi, güzergâhlar ve İstanbul genelinde toplam 13 bin emniyet personelinin görevlendirildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul'da dün oynanan Turkcell Süper Kupa Finali Galatasaray - Fenerbahçe karşılaşmasının, huzur ve güven ortamı içerisinde gerçekleştirilmesi amacıyla; müsabaka öncesi, müsabaka süresi ve sonrasında olmak üzere stat içi, stat çevresi ve güzergah ile İstanbul genelinde toplam 13 bin emniyet personeli görevlendirilmiştir. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüz tarafından alınan kapsamlı güvenlik tedbirleri ve personelimizin özverili çalışmaları sayesinde müsabaka, herhangi bir ciddi olumsuzluk yaşanmadan başarıyla tamamlanmıştır. Sosyal medyada yer alan, stat içerisinde görevli polis memurlarımıza yağmurluk atıldığı yönünde gerçeği yansıtmayan paylaşımların yapıldığı görülmesi üzerine basın açıklaması yapma ihtiyacı doğmuştur. Görevli tüm emniyet personelimizin yağmurluk dahil olmak üzere tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından eksiksiz şekilde karşılanmaktadır.”
Valilik açıklamasında, sosyal medyada yer alan görüntülerde görülen yağmurlukların ise maç organizasyonu kapsamında statta görev yapan özel güvenlik personeline yönelik olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamanın devamında, müsabakanın huzur ve güven içerisinde tamamlanmasına katkı sunan kulüplere, taraftarlara ve tüm sporseverlere sağduyulu yaklaşımlarından dolayı teşekkür edildi.

