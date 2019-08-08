Süper Lig, boykotla başlayacak. Özel güvenlik çalışanları maçlara gitmeyeceklerini duyurdu. Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı Ulusal Kanal'a özel açıklamalar yaptı. Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrı yapan Çağırıcı, maçlarda yaşanan olumsuz koşulların iyileştirilmesini istedi.

Özel güvenlik, maçları boykot edecek.



Türk İş’e bağlı Güvenlik İş, futbol maçlarında görev alan özel güvenlikçiler için Türkiye Futbol Federasyonu’na çağrı yaptı.



Güvenlik İş Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, olumsuz koşullara ve düşük ücretlere karşı seslerini duyurmak istediklerini belirtti.



Ulusal Kanal’a konuşan Çağırıcı, önümüzdeki dönem futbol maçlarında görev almama kararı aldıklarını duyurdu.



Çağrıcı, yapacakları boykotla özel güvenlik çalışanlarının önemini hissettirmek istediklerini belirtti.





HABER: TANSEV KARA

ulusal.com.tr