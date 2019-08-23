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Süper Lig'den Emine Bulut kararı

Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak

Süper Lig'den Emine Bulut kararı
Kırıkkale'de eski eşi tarafından öldürülen Emine Bulut anısına Süper Lig'de ve TFF 1. Lig'de bu hafta oynanacak karşılaşmalar 1 dakika geç başlayacak ve takımlar sahaya siyah pankartla çıkacak.

Kararın, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in görüşmesinin ardından alındığı belirtildi. 

Kaynak: AA
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