Süper Lig yıldızı ölümden döndü! Tırla çarpışan araçta can pazarı...
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde meydana gelen trafik kazasında Çorum FK oyuncusu Atakan Akkaynak ve eşi yaralandı. Kolunun kırıldığı öğrenilen Akkaynak ve eşi, tedaviye alındıkları hastanede sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Yayınlanma:
Kaza, Kastamonu'nun Tosya ilçesi D100 karayolu Tosya Organize Sanayi Bölgesi mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, S.K. idaresindeki 34 SJ 5272 plakalı araç, aynı istikamette seyir halinde olan İran plakalı tırla çarpıştı.
Araçta bulunan Çorum FK'lı futbolcu Atakan Akkaynak ve eşi Saskia Akkaynak ile S.K. ve İran uyruklu tır sürücüsü yaralandı.
HASTANEYE KALDIRILDILAR
Kolunun kırıldığı öğrenilen Atakan Akkaynak, eşi ve diğer yaralılar, olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalelerinin ardından Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan Akkaynak ve eşinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.