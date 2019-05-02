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Süper Loto 02 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Süper Loto 02 Mayıs 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 602. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 2, 13, 36, 38, 45 ve 46 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 602'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 325 bin 590 lira devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 9 bin 619'ar lira, 4 bilen 2 bin 857 kişi 197'şer lira, 3 bilen 63 bin 654 kişi 14 lira 95'er kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 2 milyon 34 bin 49 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 433 bin 987 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 801 bin 438 lira kamuya aktarıldı.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper loto
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