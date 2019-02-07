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Süper Loto 07 Şubat 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Süper Loto 07 Şubat 2019 çekiliş sonucu çıkan numaralar belli oldu

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 14, 16, 31, 36, 37 ve 45 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun 590'ıncı hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 16 milyon 890 bin 212 lira 93 kuruş devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 10 bin 605 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 4 bin 627 kişi 185 lira 20'şer kuruş, 3 bilen 100 bin 818 kişi 14 lira 60'ar kuruş ikramiye kazandı.

Çekilişte toplam 3 milyon 124 bin 275 lira 70 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 255 bin 531 lira 80 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 262 bin 334 lira 2 kuruş kamuya aktarıldı.

Etiketler; #süper loto
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