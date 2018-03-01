Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 541'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 8, 12, 42, 49 ve 53 olarak belirlendi.





Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde, 6 bilen çıkmayınca 11 milyon 189 bin 116 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 53 kişi 15 bin 320 lira 15'er kuruş, 4 bilen 4 bin 36 kişi 216'şar lira, 3 bilen 89 bin 352 kişi 16 lira 85'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Beşinci kez devreden çekilişte, 3 milyon 189 bin 325 lira 15 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 2 milyon 301 bin 905 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 288 bin 671 lira 24 kuruş kamuya aktarılacak.