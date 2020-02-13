Süper Loto 13 Şubat 2020 çekiliş sonucu belli oldu

Süper Loto oyununun 643. hafta çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, bugünkü çekilişte kazandıran numaralar 11, 13, 20, 27, 38 ve 44 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun 643. hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 90 bin 272 liralık ikramiye devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 54 kişi 8 bin 765'er lira, 4 bilen 3 bin 66 kişi 167'şer lira, 3 bilen 62 bin 707 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye kazandı.