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Süper Loto 22 Şubat çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Süper Loto 22 Şubat çekiliş sonucu

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 540'ıncı hafta çekilişinde kazandıran numaralar 4, 17, 22, 27, 43 ve 47 olarak belirlendi.

 Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 8 milyon 579 bin 664 lira 13 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 128 kişi 5 bin 941 lira 90'ar kuruş, 4 bilen 5 bin 757 kişi 141 lira 65'er kuruş, 3 bilen 109 bin 369 kişi 12 lira 90 'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Dördüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 986 bin 902 lira 35 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 2 milyon 157 bin 198 lira 41 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 206 bin 830 lira 36 kuruş kamuya aktarılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper loto
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