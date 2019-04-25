Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 601. hafta çekilişinde kazandıran numaralar 1, 32, 42, 43, 44 ve 51 olarak belirlendi.



Süper Loto'nun 601'inci hafta çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 2 milyon 31 bin 870 lira devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 36 kişi 12 bin 779'ar lira, 4 bilen 2 bin 193 kişi 227'şer lira, 3 bilen 48 bin 265 kişi 17 lira 45'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte toplam 1 milyon 801 bin 844 lira ikramiye dağıtıldı. Hasılattan KDV olarak 1 milyon 270 bin 63 lira, Şans Oyunları Vergisi olarak da 709 bin 947 lira kamuya aktarıldı.





