Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 584'üncü hafta çekilişinde kazandıran numaralar 16, 24, 38, 39, 44 ve 48 olarak belirlendi.



Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 4 milyon 551 bin 210 lira 2 kuruş devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 61 kişi, 8 bin 26 lira 40'ar kuruş; 4 bilen 3 bin 603 kişi, 145 lira 95'er kuruş; 3 bilen 66 bin 487 kişi, 13 lira 65'er kuruş ikramiye kazandı.



Çekilişte, toplam 1 milyon 923 bin 15 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 389 bin 129 lira 56 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 776 bin 977 lira 4 kuruş kamuya aktarıldı.