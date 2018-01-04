Süper Loto'nun 4 Ocak 2018 çekiliş sonucu belli oldu. Bu hafta da 6 bilen çıkmayınca 21 milyon 785 bin 963 liralık ikramiye haftaya devretti. 9. kez devreden Süper Loto'nun 21 milyon 85 bin 963 lira 48 kuruşluk büyük ikramiyesi önümüzdeki haftaya devretti. Peki Süper Loto gelecek haftaya ne kadar devretti?

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Süper Loto oyununun çekilişinde 6 bilen çıkmayınca, 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 100 kişi 12 bin 380 lira 30'ar kuruş, 4 bilen 7 bin 648 kişi 173 lira 70'er kuruş, 3 bilen 149 bin 148 kişi 15 lira 40'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte, 4 milyon 863 bin 366 lira 80 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan, KDV olarak 3 milyon 514 bin 816 lira 7 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 964 bin 997 lira 59 kuruş kamuya aktarılacak.



Süper Loto'da 21 milyon 785 bin 963 lira 48 kuruşluk ikramiye haftaya devredildi.





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