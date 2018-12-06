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Süper Loto 6 Aralık çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Süper Loto 6 Aralık çekiliş sonucu belli oldu

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 581'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 17, 28, 34, 47 ve 53 olarak belirlendi.

Süper Loto'nun bu haftaki çekilişinde 6 bilen bir kişi, 5 milyon 75 bin 157 lira 90 kuruş ikramiye kazandı.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 75 kişi 7 bin 335 lira 85'er kuruş, 4 bilen 4 bin 77 kişi 144 lira 85'er kuruş, 3 bilen 73 bin 965 kişi 13 lira 80'er kuruş ikramiye aldı.

Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Niğde merkezden yatırdığı bildirildi.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 562 bin 740 lira 47 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 873 bin 318 lira 15 kuruş kamuya aktarıldı.

Etiketler; #süper loto
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