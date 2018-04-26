Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 549'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 18, 19, 30, 33 ve 45 olarak belirlendi

Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.



Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 549'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 8, 18, 19, 30, 33 ve 45 olarak belirlendi.



Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 3 milyon 499 bin 67 lira 56 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 48 kişi 11 bin 782 lira 5'er kuruş, 4 bilen 3 bin 383 kişi 179 lira 55'er kuruş, 3 bilen 71 bin 320 kişi 14 lira 70'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Devreden çekilişte, 2 milyon 221 bin 360 lira 5 kuruş ikramiye dağıtıldı.



Hasılattan KDV olarak 1 milyon 606 bin 817 lira 59 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 897 bin 520 lira 4 kuruş kamuya aktarılacak.