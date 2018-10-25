Merakla beklenen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonucu belli oldu. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 6 bilen tahlilinin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatırdığı bildirildi

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 575'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 18, 22, 26, 28 ve 32 olarak belirlendi.



Süper Loto'nun 575'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.



Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 9 bin 401 lira 80 kuruş, 4 bilen 8 bin 466 kişi 165 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 516 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.



Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatırdığı bildirildi.