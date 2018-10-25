Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 575'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 18, 22, 26, 28 ve 32 olarak belirlendi.
Süper Loto'nun 575'inci hafta çekilişinde 6 bilen 1 kişi, 24 milyon 541 bin 46 lira 65 kuruş ikramiyenin sahibi oldu.
Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 139 kişi 9 bin 401 lira 80 kuruş, 4 bilen 8 bin 466 kişi 165 lira 60'ar kuruş, 3 bilen 169 bin 516 kişi 14 lira 30'ar kuruş ikramiye almaya hak kazandı.
Çekilişte 6 bilen talihlinin kuponunu Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatırdığı bildirildi.
Merakla beklenen Süper Loto'nun bu haftaki çekiliş sonucu belli oldu. Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı. 6 bilen tahlilinin Balıkesir'in Burhaniye ilçesinden yatırdığı bildirildi
Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 575'inci hafta çekilişinde kazandıran numaralar 10, 18, 22, 26, 28 ve 32 olarak belirlendi.