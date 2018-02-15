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Süper Loto'nun 15 Şubat çekilişi yapıldı

 Milli Piyango İdaresince düzenlenen Süper Loto'nun bu haftaki çekilişi yapıldı.

Süper Loto'nun 15 Şubat çekilişi yapıldı

Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, Süper Loto'nun 539'uncu hafta çekilişinde kazandıran numaralar 6, 7, 19, 40, 53 ve 54 olarak belirlendi.

Süper Loto oyununun bu haftaki çekilişinde 6 bilen çıkmayınca 6 milyon 135 bin 829 lira 87 kuruşluk ikramiye haftaya devretti.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 44 kişi 15 bin 633 lira 40'ar kuruş, 4 bilen 3 bin 387 kişi 218 lira 15'er kuruş, 3 bilen 75 bin 910 kişi 16 lira 80 'er kuruş ikramiye almaya hak kazandı.

Üçüncü kez devreden çekilişte, 2 milyon 702 bin 31 lira 65 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan, KDV olarak 1 milyon 951 bin 174 lira 68 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 1 milyon 91 bin 730 lira 73 kuruş kamuya aktarılacak.


Kaynak: AA
Etiketler; #süper loto
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