Dün akşam gökyüzüne bakanlar 152 yılda bir gerçekleşen doğa olayına tanık oldu. Beyaz olan Ay kırmızıya döndü. Türkiye'den de gözlenen bu doğa olayını vatandaşlar büyük bir ilgiyle izledi.

Ayın beyazlığı gitti, kızıl oldu. 152 yılda bir gerçekleşen bu doğa olayı hayranlıkla izlendi.



Ay'ın daha büyük ve kırmızı göründüğü Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması gökyüzünde görsel şölen oluşturdu.



Ayın bu parlaklığını gören herkes görsel şölenin tadını çıkartmak için sokaklara çıktı.



Ay'ın oluşturduğu görüntüyü şaşkınlıkla izleyen vatandaşlar şöleni cep telefonlarına kaydetti.



Süper Kanlı Mavi Ay Tutulması olarak adlandırılan bu gökyüzü olayı en son 31 Mart 1866 gözlemlenmişti





ulusal.com.tr



