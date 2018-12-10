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Süperpak işçileri 173 gündür grevde

Sıradaki haber, 20 Haziran’dan bu yana grevde olan İzmir’deki Süperpak işçilerinden… Grevin 173 gününde dayanışma gecesi düzenlediler. Seslerini duyurdular. O anlarda işçilerin yanında yalnızca Ulusal Kanal vardı.

Süperpak işçileri 173 gündür grevde

6 aydır grevdeler çünkü enflasyonun altında ezilmek istemiyorlar. Onlar ambalaj üretimi yapan İzmir’deki Süperpak işletmesinin emekçileri.

Türk-İş’e bağlı Selüloz-İş Sendikası üyesi işçileri grevdeki 6’ncı aylarını dayanışma gecesi yaparak geride bıraktı. O gecede yalnızca Ulusal Kanal vardı yanlarında.

İlyas Karataş, 12 yıldır Süperpak’da çalışıyor, “nefes almak istiyoruz” diyor ancak “işverenin 6 aydır sıfır zamda direndiğini” söylüyor.

Grevin 3’ün ayında işveren ilk yıl sıfır zam, sonraki 2.ve 3. yıl ise enflasyon oranında zam teklif etti. İşçi bu teklifi kabul etmedi. Grev devam etti, işveren de teklifi aşağı çekti.

Süperpak işçilerinin dayanışma gecesine çeşitli sendikaların yanı sıra Vatan Partisi de destek verdi.

Sendika ile genel müdür arasında görüşmeler sürüyor. İşçi hem kendini hem de işyerini düşünüyor.

173 gündür grevde olan Süperpak işçilerinin dayanışma gecesinde zeybekler oynadı, türküler söylendi, şiirler okundu.

Haber-Kamera: Akın Kara
ulusal.com.tr

Etiketler; #süperpak
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