İstanbul Ataşehir'de bomba paniği yaşandı, 5 katlı bina boşaltıldı

Ataşehir'de bir evde bulunan pakette bomba olabileceği ihbarı üzerine yapılan incelemede, içinde oyuncak ve saat olduğu belirlendi.



Alınan bilgiye göre, Hülyalı Sokak üzerindeki bir apartmanın 5. katında bulunan dairenin açık kapısından içeri baktığında paket gören bina sakini, içinde bomba olabileceği şüphesiyle polise haber verdi.



Bunun üzerine gelen polis ekipleri, geniş güvenlik önlemi aldı. Sokakta zırhlı araçlar da bekletildi.



Bina boşaltıldıktan sonra evde inceleme yapıldı. İnceleme sonucu, paketin içerisinde oyuncak ve saat olduğu tespit edildi.