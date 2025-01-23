Sürat Kargo'da her gün yüzlerce kargonun kaybolduğu ya da hasarlı teslim edildiği iddia ediliyor

Sürat Kargo adlı kargo dağıtım firmasıyla ilgili yüzlerce müşteri sosyal medyadan ya da şikayetvar.com'dan şikayet yağdırıyor. Birçok kullanıcı paketlerinin zarar görmüş şekilde geldiğini ya da adrese hiç ulaşmadığını söylüyor.

"Şikayet var" adlı platformda Sürat Kargo ile ilgili 100 bini aşkın şikayet var. Şikayetlerin çoğunluğu kargo firmasının şubeleriyle ilgili. Şube müdürlerinin ilgisizliğinden şikayet eden müşteriler çözümsüzlükten şikayetçi. 26 bin kişi ise kargosunun teslim edilemediği şeklinde şikayet başlığı açmış. Firma şikayetlerin neredeyse hiçbirine dönüş yapmamış.

Müşteriler teslim almadıkları ürünlerin takip sisteminde kendi isimlerine teslim edildiğini, saatlerin yanlış girildiğini, teslim alınmayan ürünlerin kapıya bırakıldığını dile getiriyor.

Sürat Kargo 2015 yılına kadar Kaynak Holding'e ait olmakla birlikte 15 Temmuz Darbe Girişimi sonrası Kaynak Holding kayyum altına alınmış ve tüm bağlı şirketleriyle birlikte TMSF'ye devredilmişti. TMSF tarafından yapılan bir ihaleyle Sürat Kargo 2021 yılında Port Kargo adlı şirkete satılmıştı.

Kargo firması uzun yıllardır adından olumsuzluklarla söz ettiriyor. Kargo firmasının teslimattaki özensizlikleri sık sık sosyal medyaya yansıyor.

Firmanın genel müdürlüğünün ve müşteri hizmetlerinin şikayetlere kayıtsız kaldığı, şubelerin ise suçu kuryelere yıktığı söyleniyor.

Kargo firmasının İstanbul Beyoğlu'ndaki bir şube yöneticisine "teslim almadığım paketi teslim aldığım yazılmış, gönderilen kod sorulmadan paket herhangi birine teslim mi edilmiş" diyen müşteri şube yetkilisinden "isterseniz şikayet edin genel müdürlük işten atsın benim yapabileceğim bir şey yok, böyle sıkıntılar olabiliyor" yanıtını aldığını söyledi.

İşte Sürat Kargo ile ilgili şikayetlerin bazıları...