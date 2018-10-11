Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun 10 Aralık 2011 tarihli toplantısında, kız çocukların çocuk haklarından eşit olarak yararlanmalarını, haklarını kullanma fırsatını elde etmelerini sağlamak üzere 2012 yılından itibaren her yıl 11 Ekim günlerinin ''Dünya Kız Çocukları Günü'' olarak kabul edilmesine karar verilmiştir.

Kız çocuklarına verilecek her destek, ayrımcılık ve şiddetin önlenmesine destek oluşturacak ve böylece kız çocukları, insan haklarından tam ve etkili bir şekilde yararlanabilecektir. Kız çocukların güçlenmeleri, toplumda BİREY olarak yer almaları ile toplum da güçlenecektir.



Kız Çocukları Günü için Birleşmiş Milletler her yıl bir ana konu belirlemekte, dünya çapında bu konuya dikkat çekilmekte ve sorunlara çözüm yolları aranmaktadır.



Kız Çocuklar Günü’nün ilk yılı olan 2012’de “Çocuk Gelinler” ana başlık olarak belirlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde çocuk evliliklerin önlenmesine yönelik çok kapsamlı çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır.

Sonraki yıllarda;



“Kız Çocuklarının Eğitiminde Yenilikçi Yaklaşımlar”



“Şiddet Döngüsünü Kırmak İçin Kız Çocuklarının Güçlendirilmesi”



“2030 Vizyonu ile Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Kız Çocukların Gücü” ana konu olarak seçilmiştir.





2017'de tüm dünyada “kriz dönemlerinde, öncesinde ve sonrasında kız çocuklarının güçlendirilmesi” konusu ele alındı.



Bu yıl, 11 Ekim 2018 itibarıyla kız çocuklarını bilime, sanata, spora yönlendirme çalışmaları yapılacaktır.



İstanbul Kadın Kuruluşları Birliği olarak, çocuklarımızın ve ülkemizin aydınlık geleceği için tüm çocuklara ve özellikle nüfusumuzun %29’u olan kız çocuklarına laik ve bilimsel temele dayalı kaliteli bir eğitim verilmesini istiyoruz;



- cinsiyete dayalı ayrımcılıkları kökleştirecek bilgilerin müfredattan çıkarılması; karma eğitimden ödün verilmemesi,



- kız çocuklarının okullaşma oranını düşüren 4+4+4 kesintili eğitim sisteminin kaldırılması,



- son 6 yılda 232 bini aşan çocuk evliliklerin önlenmesi,



- kız çocukların ihmal ve istismardan korunması için kararlı bir devlet politikası uygulanmasını bekliyoruz.



Nazan Moroğlu



ve böyleceiçin Birleşmiş Milletler her yıl bir ana konu belirlemekte, dünya çapında bu konuya dikkat çekilmekte ve sorunlara çözüm yolları aranmaktadır.Kız Çocuklar Günü’nün ilk yılı olan” ana başlık olarak belirlenmiştir. Dünyada ve ülkemizde çocuk evliliklerin önlenmesine yönelik çok kapsamlı çalışmalar yapılmış ve yapılmaktadır.Sonraki yıllarda;” ana konu olarak seçilmiştir.2017'de tüm dünyada “konusu ele alındı.Bu yıl, 11 Ekim 2018tüm çocuklara ve özellikleNazan Moroğlu İKKB Koordinatörü