Sürekli yaz saati uygulaması torba yasaya eklendi. Düzenleme Meclis'te görüşülecek

Sürekli yaz saati uygulaması torba yasaya eklendi.



Düzenleme Meclis'te görüşülecek.



Yaz saati uygulaması TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na geldi.



Milliyet gazetesinin haberine göre, AKP İstanbul Milletvekili Şirin Ünal'ın imzasını taşıyan önergede, 26/12/1925 tarihli ve 697 sayılı Günün Yirmi Dört Saat Takvimine Dair Kanunun 2. Maddesinin 2. Cümlesi 'Bakanlar Kurulu bir saati aşmamak kaydıyla ileri saat uygulaması yapmaya yetkilidir' şeklinde değiştiriliyor.



Enerji Bakanı Berat Albayrak tarafından devam edeceği açıklanan yaz saati uygulaması TBMM’de görüşmeleri devam eden torba tasarıya eklendi.



Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulu, yaz saati uygulamasını sürekli hale getiren Bakanlar Kurulu kararının yürütmesinin durdurulmasına karar vermişti.



ulusal.com.tr