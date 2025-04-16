Süresi doluyor, cezası ağır: Şirketler 13 milyon liraya kadar ceza ödeyebilir

Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK) kapsamında getirilen Veri Sorumluları Sicil Bilgi Sistemi (VERBİS) kayıt zorunluluğu, özellikle 50’den fazla çalışanı olan veya mali bilançosu 100 milyon lirayı aşan şirketler için yasal bir mecburiyet olarak öne çıkıyor.

Sistem Global’den yapılan açıklamada, bu yükümlülüğe uymayan şirketlerin ciddi para cezalarıyla karşılaşabileceği belirtilerek, kayıt sürecine ilişkin detaylar paylaşıldı.

KAYIT İÇİN SON TARİH 2 HAZİRAN

Geçtiğimiz yıl bilanço sınırını aşarak yükümlü hale gelen ancak daha önce kayıt zorunluluğu bulunmayan şirketlerin, bu durumu öğrendikten sonra 30 gün içinde VERBİS’e kayıt yaptırmaları gerekiyor. Bu yıl için beyannamelerini vermeleri gereken son tarih ise 2 Haziran olarak belirlendi.

CEZA TUTARI 13 MİLYON LİRAYI AŞABİLİR

Yeni denetim süreciyle birlikte, VERBİS yükümlülüklerini yerine getirmeyen firmalara 272 bin 380 liradan başlayan ve 13 milyon 620 bin 402 liraya kadar ulaşan idari para cezaları kesilebiliyor.

Sistem Global Yönetici Ortağı Sertel Şıracı, KVKK’nın son dönemde denetimlerini artırdığına dikkat çekerek şu uyarıda bulundu: "Biz şirketlerin bu tür risklerle karşılaşmaması için kayıt durumlarını acilen sorgulamalarını ve gerekli güncellemeleri vakit kaybetmeden tamamlamalarını tavsiye ediyoruz. Sistem Global olarak, sadece VERBİS kayıt süreçlerinde değil, aynı zamanda geçen sene yapılan kanun değişikliğine uyum için KVKK kapsamındaki tüm ihtiyaçlarda danışmanlık desteği sunuyoruz. Amacımız, şirketleri yüksek cezalarla değil, sürdürülebilir uyum süreçleriyle buluşturmak."