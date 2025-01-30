Süresiz nafaka bitiyor mu? İşte nafakalara yeni düzenleme

Türkiye’de süresiz nafakanın kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Türk medyasındaki haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka sistemi için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Planlanan modele göre, evlilik süresi esas alınarak 3 yıllık evliliklerde 5 yıl, 5-6 yıl süren evliliklerde ise 7 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor. Nafaka süresi sona eren ve geliri olmayan kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek sosyal yardım sağlayacak. Bakanlık daha önce süresiz nafakanın adil olmadığını belirterek, ekonomik zorluk yaşayan ve mağduriyet riski taşıyan kadınlara destek verileceğini açıklamıştı.

AK PARTİLİ KAYNAKLAR:"HAK KÖTÜYE KULLANILMAMALI"

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, Yargıtay içtihatlarına bağlı olarak uygulandığını belirterek nafaka hakkı kötüye kullanılmamalı görüşünü savunuyor.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek. Düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.