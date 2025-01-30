Süresiz nafaka bitiyor mu? İşte nafakalara yeni düzenleme

Süresiz nafaka uygulamasının yerine, evlilik süresine bağlı olarak nafaka verilmesini öngören bir çalışma başlatıldı. Nafaka süresi sona erdikten sonra geliri olmayan kadınlara ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destek sağlayacak ve sosyal yardımda bulunacak.

Süresiz nafaka bitiyor mu? İşte nafakalara yeni düzenleme
Yayınlanma:

Türkiye’de süresiz nafakanın kaldırılmasına yönelik çalışmalar sürüyor. Türk medyasındaki haberlere göre, hükümet sınırlı ve kademeli nafaka sistemi için yeni bir düzenleme üzerinde çalışıyor. Planlanan modele göre, evlilik süresi esas alınarak 3 yıllık evliliklerde 5 yıl, 5-6 yıl süren evliliklerde ise 7 yıl nafaka ödenmesi öngörülüyor. Nafaka süresi sona eren ve geliri olmayan kadınlar için ise Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı devreye girerek sosyal yardım sağlayacak. Bakanlık daha önce süresiz nafakanın adil olmadığını belirterek, ekonomik zorluk yaşayan ve mağduriyet riski taşıyan kadınlara destek verileceğini açıklamıştı.

 AK PARTİLİ KAYNAKLAR:"HAK KÖTÜYE KULLANILMAMALI"

AK Parti kaynakları, süresiz nafakanın kanunda yer almadığını, Yargıtay içtihatlarına bağlı olarak uygulandığını belirterek nafaka hakkı kötüye kullanılmamalı görüşünü savunuyor.
Çalışmaların tamamlanmasının ardından nafaka düzenlemesine hazırlanacak yargı paketlerinden birisinde yer verilecek. Düzenleme, kamuoyunda 10. Yargı Paketi olarak bilinen kanun teklifi içinde yer almayacak.

Zengezur koridoru büyüyor: 44 otoyol inşa ediliyorZengezur koridoru büyüyor: 44 otoyol inşa ediliyorDünya
nafaka Süresiz nafaka
Günün Manşetleri
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
"Panelcilere" siber suç operasyonu
MSB'den açıklama
Son bir haftada 57 terörist etkisiz hale getirildi
56 yeni ilaç geri ödeme listesine alındı
İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!
PKK'ya ait 12 sığınak imha edildi!
Yolcu uçağı ile helikopter çarpışarak düştü!
Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı
Hamas'tan esir değişimiyle ilgili kritik açıklama
Çok Okunanlar
İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler! İşte 31 Ocak’ta kar beklenen şehirler!
Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme Çalışmadan emekli olmak mümkün: 15 bin TL ek ödeme
Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız" Uzmanlar o iki ilçeyi uyardı: "60 bin yapının %35'i depreme dayanıksız"
BİM 5 Şubat kataloğu yayınlandı: Oyun bilgisayarı ve beyaz eşyada dev indirim! BİM 5 Şubat kataloğu yayınlandı: Oyun bilgisayarı ve beyaz eşyada dev indirim!
Galatasaray'da şok ayrılık Galatasaray'da şok ayrılık