Onlar kendilerini nafaka mağduru olarak tanımlıyor. Boşandıktan sonra süresiz nafaka ödemekle yükümlü tutulan, Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu üyeleri ilgili yasanın değişmesini istiyor.

Türk Medeni Kanunu'nun ilgili maddesine göre boşanma sonrası taraflardan biri, diğer taraftan süresiz olarak nafaka isteyebiliyor.Boşanma sonrası süresiz yoksulluk nafakası ödemekle yükümlü tutulanlar Boşanmış İnsanlar ve Aile Platformu adı altında biraraya geldi.Onlar, ilgili yasanın değişmesini istiyor.Platform üyeleri nafakanın kaldırılmasını değil, belirli bir süreyle sınırlı tutulmasını istiyor.Konuyu Ulusal Kanal'a değerlendiren Avukat Çağla Çinili'ye göre sorunun giderilmesinde hakimlere büyük görev düşüyor.ulusal.com.tr