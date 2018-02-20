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Suriye Afrin'de sıcak gelişme: Azez-Bülbül arası birleştirildi

Türk Ordusu Afrin'de Azez ve Bülbül hattını birleştirdi. Kilis cephesinde PKK/PYD'nin sınırla bağlantısı kesildi. Afrin'in kuzey sınırında tam kontrol sağlandı. Bir ayı geride bırakan Zeytin Dalı Harekât'ında etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 1715'e yükseldi. Askerler hızla Afrin merkezine doğru ilerliyor.

Suriye Afrin'de sıcak gelişme: Azez-Bülbül arası birleştirildi

PKK/PYD ve IŞİD hedefleri tank ve top atışlarıyla vuruluyor. Afrin'deki teröristler ağır kayıp yaşıyor. Türk ordusu işgal altındaki köyleri teker teker kurtarıyor, cepheler birleşiyor.

Dün 6 köyün, bugün ise 9 köyün terörden arındırılmasıyla Bülbül ve Azez arasında bulunan yol açıldı, hat birleşti.

Akşam saatlerinde Dayr Savvan Köyü'nünde temizlenmesi ile Kilis'in karşısındaki sınır hattında tam kontrol sağlandı. 

Türk ordusu böylece Amerika'nın kara gücü PKK/PYD'nin Türkiye sınır hattı ile temasını kesti. 

Zeytin Dalı Harekâtı bir ayı geride bırakırken Türk ordusunun kararlı ilerleyişi sürüyor. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı da 1715 oldu.

Cinderes ve Raco'nun da alınması için hazırlıklar devam ediyor. TSK ve ÖSO artık iki beldenin merkezine çok yaklaşmış durumda.

İki bölgede de yoğun çatışmalar devam ediyor.  Asker sivillerin zarar görmemesi için adım adım ilerliyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #azez #bülbül #suriye #afrin #zeytin dalı harekatı
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