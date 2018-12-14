banner999
Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
Dışişleri Bakanlığının logosu değişti
Haftanın filmleri
Haftanın filmleri
Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır
Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır
Erdoğan, Trump ile görüştü
Erdoğan, Trump ile görüştü

Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki görüşme sonrası konuştu. Lavrov da açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın yardımıyla Suriye ile muhalefetin üzerinde çalıştığı Anayasa Komitesi listesinin genel olarak hazır olduğunu söyledi.

Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır

Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Azerbaycan'da görüştü. İkili, Bakü'deki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Türkiye-Rusya zirvesi de bu toplantının ardından yapıldı.

Çavuşoğlu, basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Suriye’de Anayasa Komitesi oluşturma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi. 

Suriye tarafı adına liste Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya gelecek hafta başı sunulacak. 2019 yılı başında Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre'de toplanması bekleniyor.

ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #anayasa komitesi #lavrov #çavuşoğlu #rusya #türkiye
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.