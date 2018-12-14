Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi. Çavuşoğlu, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki görüşme sonrası konuştu. Lavrov da açıklamalarda bulundu. Lavrov, Rusya, Türkiye ve İran’ın yardımıyla Suriye ile muhalefetin üzerinde çalıştığı Anayasa Komitesi listesinin genel olarak hazır olduğunu söyledi.

Suriye Anayasa Komitesi listesi hazır.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov Azerbaycan'da görüştü. İkili, Bakü'deki Karadeniz Ekonomik İşbirliği Örgütü 39. Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı'na katıldı. Türkiye-Rusya zirvesi de bu toplantının ardından yapıldı.



Çavuşoğlu, basına kapalı toplantının ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu.



Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da Suriye’de Anayasa Komitesi oluşturma çalışmalarına ilişkin bilgi verdi.



Suriye tarafı adına liste Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura'ya gelecek hafta başı sunulacak. 2019 yılı başında Suriye Anayasa Komitesinin Cenevre'de toplanması bekleniyor.



ulusal.com.tr