Suriye Arap Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı'ndan açıklama

Suriye Arap Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’nin güneyinde ve kuzeyindeki gelişmelere dair bir açıklama yaptı. 

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
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Suriye Arap Cumhuriyeti Silahlı Kuvvetleri ve Genelkurmay Başkanlığı, Suriye’nin güneyinde ve kuzeyindeki gelişmelere dair bir açıklama yaptı:

"Halkımız, birkaç gündür özellikle bugünden itibaren, güvenliği sarsmak, kaos ve korku yaymak amacıyla, yalanlar uydurarak hedeflerine ulaşmak isteyen saldırgan bir medya ve terörist savaşına maruz kalmaktadır.

Bu saldırıların amacı, Suriye ve halkına karşı kirli emellerini gerçekleştirmektir. Teröristlerin medya platformları, Suriye'nin farklı bölgelerinde gerçekleşen olaylarla ilgili yanıltıcı videolar ve yalan haberler yaymaya devam etmektedir.

Kahraman ordumuz, Hama, Humus ve kuzey Dara kırsalındaki terörist gruplarına karşı etkili operasyonlarını yüksek tempoyla sürdürmekte ve teröristlere yüzlerce ölü, yaralı, çok sayıda araç, mekan, depo, silah ve mühimmat kaybı yaşatmaktadır.

Ayrıca, Silahlı Kuvvetlerimiz, Şam kırsalı ve güney bölgesindeki tüm alanlarda, teröristlerin kaos yaratma çabalarına karşı önlem almak amacıyla varlıklarını güçlendirmektedir.

Bu çabalar, teröristlerin medya platformları, araçları ve uyuyan hücreleri aracılığıyla yaratmak istedikleri kaos nedeniyle herhangi bir olayın yaşanmasını engellemeye yöneliktir.

Bu bağlamda, Genelkurmay Başkanlığı, ülkemize karşı çizilen planın büyüklüğünün farkında olunması gerektiğini, dedikodulara itibar edilmemesi ve bunlara kapılmaması gerektiğini vurgulamaktadır.

Ordunuza güvenin, çünkü kahraman ordumuz, sizin güvenliğinizi korumak ve geleceğinizi teminat altına almak için kendini adamıştır."

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