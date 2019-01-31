Adana Mutabakatı, Fırat'ın doğusuyla ilgili çözümün anahtarını içeriyor. Moskova'nın gündeme getirdiği mutabakat için Çavuşoğlu, "bizim işimize çok yarar" yorumunu yaptı. Dışişleri Bakanı, Suriye hükümetine işaret etti. ABD/PKK kanadı ise süreçten tedirgin.

Fırat'ın doğusu için kilit rol oynayan uzlaşma... Adana Mutabakatı... Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in gündeme getirmişti. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da "üzerinde durmak gerek" demişti.



Ankara son olarak Suriye krizinin çözümünün anahtarı "Adana Mutabakatı" için "Bizim işimize çok yarar." yorumunu yaptı. PKK/PYD ise endişeli... Sadece Adana Mutabakatı değil, 2011'de imzalanan anlaşma da oldukça önemli...



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Demirören Medya'yı ziyaret etti. Mutabakatı değerlendirdi.

"Suriye'nin teröristleri barındırmayacağına dair net taahhütleri var. Yerine getirmiş, çok sayıda PKK’lıyı teslim etmiş. Tam olarak normal bir siyasi çözüm olduğunda, karşımızda Suriye devleti yönetimi varsa, bizim işimize çok yarar."



Fiili olarak uygulamanın olmadığını hatırlatan Çavuşoğlu, "İlişkiler kesildi ama mutabakat sonlandırılmadı" dedi.

"Rejimle ilişkilerimizin kesilmesine rağmen, 2011’den bu yana herhangi bir taraf 'Adana Mutabakatı'nın sonlandırılmasını istiyoruz' dememiş. Ama fiili olarak da uygulama yok."



PKK yani Amerika kanadında ise "Adana Mutabakatı" tedirginliği hakim. Terör örgütünün üst düzey yöneticilerinde Duran Kalkan, mutabakatın "uluslararası komplo" olduğunu öne sürdü.

"Adana Mutabakatı'nın içeriği bitmiştir, yeniden canlandırmaya çalışıyorlar. Artık o koşullar yok."



Ulusal Kanal'da konuşan Emekli Tuğgeneral Doçent Doktor Fahri Erenel de "Adana Mutabakatını" değerlendirdi.



Uluslararası basın da bu konuyu oldukça yakından takip ediyor. Vatan Partisi Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkan Yardımcısı Yunus Soner, mutabakatı Pakistan televizyonu IndusNews'e değerlendirdi.





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