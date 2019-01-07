Amerikan Başkanı Donald Trump'ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Suriye'yi bölme planıyla Türkiye'ye geliyor. Ancak Türkiye, Suriye'nin toprak bütünlüğü için kalıcı çözüm arayışında. Ankara, Moskova ve Tahran'la birlikte Amerika'ya karşı elini güçlendirme arayışında. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ayın ortasında Rusya'ya gidecek. Erdoğan, Rus lider Putin ile Amerika'nın Suriye'den çekilme kararını görüşecek. Daha sonra ise Moskova'da Türkiye-Rusya-İran üçlü zirvesi yapılacak.

Ankara, yoğun diplomasi trafiğine giriyor. Amerika'nın Suriye'den çekilme süreci Rusya ve İran'la görüşülecek. Washington'un Suriye'yi bölme girişimlerine karşı çözüm planları masaya yatırılacak.



Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşeceği ikili zirve Moskova'da yapılacak.



14-15 Ocak'taki baş başa ve heyetler arası görüşmeyi içeren kritik ziyaretin, ocak ayı ortasında gerçekleştirmesi bekleniyor. Erdoğan ile Putin'in son bir yıl içindeki 8'inci görüşmesinde Suriye başta olmak üzere S400'ler, nükleer santral ve ekonomik ilişkiler önemli gündem maddesi... Türkiye'nin IŞİD'e karşı yapacağı operasyonlarda Suriye'nin hava sahasını kullanabilmesi için ihtiyaç duyduğu Rusya desteğinin de bu görüşmede ele alınacağı belirtildi.



Bu ziyaretten kısa bir süre sonra da ocak ayı sonu veya şubat ayı başında Türkiye-Rusya-İran üçlü Zirvesi olacak. Toplantının Rusya'da yapılması planlanıyor. Erdoğan 2019'un ikinci Moskova ziyaretinde Rusya lideri ve komşu İran'ın Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ile Suriye'deki gelişmeleri masaya yatıracak. Konu, üç ülkenin etkinlik alanları çerçevesinde değerlendirilecek.





ulusal.com.tr





