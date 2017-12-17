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Suriye'de güvenlik güçlerine sevgi seli

Suriye'de Fırat Kalkanı Harekatıyla teröristlerden temizlenen bölgelerde güvenlik güçlerimize sevgi seli yaşanıyor. Kentte güvenliği sağlayan polislerin önü cadde ve sokaklarda çocuklar tarafından durduruluyor. Polisler de çocukların sevgisine duyarsız kalmıyor.

Suriye'de güvenlik güçlerine sevgi seli

Suriye'de Türk askerinin Fırat Kalkanı Harekatıyla temizlediği bölgelerde huzur ve güven hakim. 

Çocuklar istediklerini gibi dışarıda rahatça oynayabiliyor. Bazı vatandaşlar ise tarım arazilerini ekmeye başladı.

Bölgelerin güvenliğini Türk polisleri ve  yerel kuvvetler tarafından sağlıyor. 

Suriye'nin Mera kentinde görevli polislerin önü çocuklar tarafından kesiliyor. 

Araçlarından inen polisler, kendilerine sevgi gösterisinde bulunan çocuklara karşılık verdi. Onlara şeker ve bisküvi ikram etti, uzun süre vakit geçirdi.

Güvenlik güçleri, aynı zamanda çocukların anne ve babalarının da taleplerini dinleyerek yardımcı olmaya çalıştı.

Suriyeliler, evlerine dönmelerinde huzur içerisinde yaşamalarına katkıda bulundukları için Türkiye'ye ve Türk güvenlik güçlerine teşekkür etti.



ulusal.com.tr

Etiketler; #suriye #Fırat Kalkanı Harekâtı
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